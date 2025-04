2025 NFL Draft best available players: Who's left on the board to target

The 2025 NFL Draft is officially under way, and names are coming off the board.

Is your preferred pick gone already? Who should your team target now instead?

Here are the best available players in this year's NFL Draft, a list we'll be updating as the night progresses.

Travis Hunter, CB/WR, Colorado

Abdul Carter, Edge, Penn State

Ashton Jeanty, RB, Boise State

Armand Membou, OT, Missouri

Tetairoa McMillan, WR, Arizona

Will Campbell, OT/OG, LSU

Mason Graham, DT, Michigan

Cam Ward, QB, Miami

Will Johnson, CB, Michigan

Colston Loveland, TE, Michigan

Tyler Warren, TE, Penn State

Mykel Williams, Edge, Georgia

Jalon Walker, Edge/LB, Georgia

Mike Green, Edge, Marshall

Jihaad Campbell, LB, Alabama

Malaki Starks, S, Georgia

Shemar Stewart, Edge, Texas A&M

Kelvin Banks Jr., OG/OT, Texas

Derrick Harmon, DT, Oregon

Josh Simmons, OT, Ohio State

Josh Conerly Jr., OT, Oregon

Shavon Revel Jr., CB, East Carolina

Grey Zabel, C/OG, North Dakota State

Kenneth Grant, DT, Michigan

Omarion Hampton, RB, North Carolina

Emeka Egbuka, WR, Ohio State

Matthew Golden, WR, Texas

Tyler Booker, OG, Alabama

Jahdae Barron, CB, Texas

Donovan Jackson, OG/OT, Ohio State

Walter Nolen, DT, Ole Miss

Mason Taylor, TE, LSU

Aireontae Ersery, OT, Minnesota

Donovan Ezeiruaku, Edge, Boston College

Luther Burden III, WR, Missouri

Tyleik Williams, DT, Ohio State

James Pearce Jr., Edge, Tennessee

Nick Emmanwori, S, South Carolina

Shedeur Sanders, QB, Colorado

Marcus Mbow, OG, Purdue

Landon Jackson, Edge, Arkansas

JT Tuimoloau, Edge, Ohio State

Kaleb Johnson, RB, Iowa

Jack Sawyer, Edge, Ohio State

Jonah Savaiinaea, OG, Arizona

Jaylin Noel, WR, Iowa State

Maxwell Hairston, CB, Kentucky

Quinshon Judkins, RB, Ohio State

Bradyn Swinson, Edge, LSU

Benjamin Morrison, CB, Notre Dame

Damien Martinez, RB, Miami

Jayden Higgins, WR, Iowa State

TreVeyon Henderson, RB, Ohio State

Dylan Sampson, RB, Tennessee

Jack Bech, WR, TCU

Tyler Shough, QB, Louisville

Cam Skattebo, RB, Arizona State

Nic Scourton, Edge, Texas A&M

Jaxson Dart, QB, Ole Miss

Trey Amos, CB, Ole Miss

Princely Umanmielen, Edge, Ole Miss

Andrew Mukuba, S, Texas

Carson Schwesinger, LB, UCLA

Darien Porter, CB, Iowa State

Kyle Williams, WR, Washington State

Devin Neal, RB, Kansas

Wyatt Milum, OT, West Virginia

Darius Alexander, DT, Toledo

Harold Fannin Jr., TE, Bowling Green

Elijah Arroyo, TE, Miami

Azareye’h Thomas, CB, Florida State

Elic Ayomanor, WR, Stanford

Charles Grant, OT, William & Mary

Riley Leonard, QB, Notre Dame

Deone Walker, DT, Kentucky