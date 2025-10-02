How much house does $500,000 buy you in Tulsa?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Tulsa?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Tulsa right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
1310 N Northridge Ct, Sand Springs, OK 74063
- Price: $499,900
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 4,127
3108 W Norman Cir, Broken Arrow, OK 74012
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,337
10479 S 87Th East Ave, Tulsa, OK 74133
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,517
3805 E 64Th Pl, Tulsa, OK 74136
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 4,090
2078 E 136Th Pl, Bixby, OK 74008
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,806
2721 S 8Th St, Broken Arrow, OK 74012
- Price: $499,990
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,763
7205 E Oakland St, Broken Arrow, OK 74014
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,738
16817 E 41St St, Tulsa, OK 74134
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,435
16111 S Highway 88 Hwy, Claremore, OK 74017
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,920
5219 Tower Dr, Sand Springs, OK 74063
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,946
5307 E 126Th St S, Bixby, OK 74008
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,663
5511 E 126Th St S, Bixby, OK 74008
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,661
8009 N 146Th East Ave, Owasso, OK 74055
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,661
2704 S Oak Pl, Broken Arrow, OK 74012
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,507
3925 S Elder Blvd, Broken Arrow, OK 74011
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,460
2708 W Van Buren Ct, Broken Arrow, OK 74011
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,460
2707 W South Park St, Broken Arrow, OK 74011
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,414
2715 W Van Buren Ct, Broken Arrow, OK 74011
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,414
6716 S Gardenia Ave, Broken Arrow, OK 74011
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,414
3919 S Detroit Ave, Tulsa, OK 74105
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,408
1114 W 86Th St, Tulsa, OK 74132
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,109
14111 S Evanston Ave, Bixby, OK 74008
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,347
15353 S 193Rd East Ave, Broken Arrow, OK 74014
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,237
18425 S 270 Rd, Morris, OK 74445
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,705
11631 N 126Th East Ave, Collinsville, OK 74021
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,529
2411 E 72Nd Pl, Tulsa, OK 74136
- Price: $499,995
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,860
1119 W 85Th St, Tulsa, OK 74132
- Price: $499,999
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,266
922 W 86Th St, Tulsa, OK 74132
- Price: $499,900
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,116
2300 Riverside Dr, Tulsa, OK 74114
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,314
36087 S 4205 Rd, Inola, OK 74036
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,071
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.