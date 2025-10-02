How much house does $500,000 buy you in Tulsa?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Tulsa?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Tulsa right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

1310 N Northridge Ct, Sand Springs, OK 74063

- Price: $499,900

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 4,127

- See 1310 N Northridge Ct, Sand Springs, OK 74063 on Redfin.com

3108 W Norman Cir, Broken Arrow, OK 74012

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,337

- See 3108 W Norman Cir, Broken Arrow, OK 74012 on Redfin.com

10479 S 87Th East Ave, Tulsa, OK 74133

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,517

- See 10479 S 87Th East Ave, Tulsa, OK 74133 on Redfin.com

3805 E 64Th Pl, Tulsa, OK 74136

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 4,090

- See 3805 E 64Th Pl, Tulsa, OK 74136 on Redfin.com

2078 E 136Th Pl, Bixby, OK 74008

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,806

- See 2078 E 136Th Pl, Bixby, OK 74008 on Redfin.com

2721 S 8Th St, Broken Arrow, OK 74012

- Price: $499,990

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,763

- See 2721 S 8Th St, Broken Arrow, OK 74012 on Redfin.com

7205 E Oakland St, Broken Arrow, OK 74014

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,738

- See 7205 E Oakland St, Broken Arrow, OK 74014 on Redfin.com

16817 E 41St St, Tulsa, OK 74134

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,435

- See 16817 E 41St St, Tulsa, OK 74134 on Redfin.com

16111 S Highway 88 Hwy, Claremore, OK 74017

- Price: $499,999

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,920

- See 16111 S Highway 88 Hwy, Claremore, OK 74017 on Redfin.com

5219 Tower Dr, Sand Springs, OK 74063

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,946

- See 5219 Tower Dr, Sand Springs, OK 74063 on Redfin.com

5307 E 126Th St S, Bixby, OK 74008

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,663

- See 5307 E 126Th St S, Bixby, OK 74008 on Redfin.com

5511 E 126Th St S, Bixby, OK 74008

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,661

- See 5511 E 126Th St S, Bixby, OK 74008 on Redfin.com

8009 N 146Th East Ave, Owasso, OK 74055

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,661

- See 8009 N 146Th East Ave, Owasso, OK 74055 on Redfin.com

2704 S Oak Pl, Broken Arrow, OK 74012

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,507

- See 2704 S Oak Pl, Broken Arrow, OK 74012 on Redfin.com

3925 S Elder Blvd, Broken Arrow, OK 74011

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,460

- See 3925 S Elder Blvd, Broken Arrow, OK 74011 on Redfin.com

2708 W Van Buren Ct, Broken Arrow, OK 74011

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,460

- See 2708 W Van Buren Ct, Broken Arrow, OK 74011 on Redfin.com

2707 W South Park St, Broken Arrow, OK 74011

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,414

- See 2707 W South Park St, Broken Arrow, OK 74011 on Redfin.com

2715 W Van Buren Ct, Broken Arrow, OK 74011

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,414

- See 2715 W Van Buren Ct, Broken Arrow, OK 74011 on Redfin.com

6716 S Gardenia Ave, Broken Arrow, OK 74011

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,414

- See 6716 S Gardenia Ave, Broken Arrow, OK 74011 on Redfin.com

3919 S Detroit Ave, Tulsa, OK 74105

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,408

- See 3919 S Detroit Ave, Tulsa, OK 74105 on Redfin.com

1114 W 86Th St, Tulsa, OK 74132

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,109

- See 1114 W 86Th St, Tulsa, OK 74132 on Redfin.com

14111 S Evanston Ave, Bixby, OK 74008

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,347

- See 14111 S Evanston Ave, Bixby, OK 74008 on Redfin.com

15353 S 193Rd East Ave, Broken Arrow, OK 74014

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,237

- See 15353 S 193Rd East Ave, Broken Arrow, OK 74014 on Redfin.com

18425 S 270 Rd, Morris, OK 74445

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,705

- See 18425 S 270 Rd, Morris, OK 74445 on Redfin.com

11631 N 126Th East Ave, Collinsville, OK 74021

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,529

- See 11631 N 126Th East Ave, Collinsville, OK 74021 on Redfin.com

2411 E 72Nd Pl, Tulsa, OK 74136

- Price: $499,995

- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,860

- See 2411 E 72Nd Pl, Tulsa, OK 74136 on Redfin.com

1119 W 85Th St, Tulsa, OK 74132

- Price: $499,999

- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,266

- See 1119 W 85Th St, Tulsa, OK 74132 on Redfin.com

922 W 86Th St, Tulsa, OK 74132

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,116

- See 922 W 86Th St, Tulsa, OK 74132 on Redfin.com

2300 Riverside Dr, Tulsa, OK 74114

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,314

- See 2300 Riverside Dr, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

36087 S 4205 Rd, Inola, OK 74036

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,071

- See 36087 S 4205 Rd, Inola, OK 74036 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.