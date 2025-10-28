The highest-value homes in Enid

Every city has its showpiece homes — the ones that define luxury living. And as prices continue to rise across the U.S., the most valuable properties showcase just how high local markets can go. The high-end housing market in particular has reached new heights in 2025, with the typical luxury home selling for a record $1.35 million in March. The million-dollar price tag no longer even qualifies as "luxury" in most places.
So, what do Enid's most glamorous homes look like? To find out, Redfin Real Estate found the city's highest-value homes based on their Redfin Estimate.
#1. 9 Oak Bridge Ln, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,530,814
- Beds: 5
- Baths: 5
- Square feet: 7,087
#2. 6 Paseo Dr, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,472,233
- Beds: 6
- Baths: 9
- Square feet: 9,125
#3. 2 Monterey Dr, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,425,226
- Beds: 6
- Baths: 6
- Square feet: 6,936
#4. 8127 N Cleveland St, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,331,807
- Beds: not available
- Baths: not available
- Square feet: not available
#5. 3023 Chelsea Ct, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,302,377
- Beds: 5
- Baths: 6
- Square feet: 7,453
#6. 11 Elm Bridge Ln, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,237,958
- Beds: 5
- Baths: 6.5
- Square feet: 5,064
#7. 1 Monterey Dr, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,235,410
- Beds: 3
- Baths: 5
- Square feet: 5,238
#8. 4 Monterey Dr, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,223,426
- Beds: 4
- Baths: 6
- Square feet: 5,909
#9. 2203 W Lake Hellums Rd, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,217,124
- Beds: 3
- Baths: 4
- Square feet: 4,830
#10. 3725 S 78Th St, Enid, OK 73701
- Approximate home value: $1,215,579
- Beds: 4
- Baths: 3
- Square feet: 5,814
#11. 3 Pine Bridge Ln, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,191,963
- Beds: not available
- Baths: 5
- Square feet: 6,572
#12. 5 Monterey Dr, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,180,106
- Beds: 4
- Baths: 6
- Square feet: 5,424
#13. 3 Paseo Dr, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,179,148
- Beds: 3
- Baths: 6
- Square feet: 5,391
#14. 4 Pebble Dr, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,161,525
- Beds: 3
- Baths: 6
- Square feet: 6,285
#15. 3 Monterey Dr, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,157,170
- Beds: 5
- Baths: 7
- Square feet: 5,696
#16. 809 Lake Trail Dr, Enid, OK 73701
- Approximate home value: $1,140,537
- Beds: 5
- Baths: 6
- Square feet: 7,667
#17. 9321 N 16Th St, Enid, OK 73701
- Approximate home value: $1,132,995
- Beds: 4
- Baths: 3
- Square feet: 4,588
#18. 3 Pebble Dr, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,125,842
- Beds: 4
- Baths: 4
- Square feet: 5,830
#19. 612 S Tyler St, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,114,805
- Beds: 8
- Baths: 13
- Square feet: 11,335
#20. 127 S Creek Dr, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,110,019
- Beds: 6
- Baths: not available
- Square feet: 3,885
#21. 11115 Us-412, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,099,833
- Beds: 4
- Baths: 3
- Square feet: 3,886
#22. 321 W Carrier Rd, Enid, OK 73701
- Approximate home value: $1,078,200
- Beds: 5
- Baths: 6
- Square feet: 4,596
#23. 5 Paseo Dr, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,054,005
- Beds: 4
- Baths: 6
- Square feet: 5,389
#24. 5910 Autumn Orch Rd, Enid, OK 73703
- Approximate home value: $1,046,872
- Beds: not available
- Baths: 5
- Square feet: 4,542
Methodology
Redfin Estimate data as of September 11, 2025. Bedroom, bathroom, and square footage data may not be available or accurate. Secondary addresses may not be included. Value estimates may not reflect what the house could actually sell for.
