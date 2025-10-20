Counties with the most pre-war homes in Oklahoma

Pre-war homes—those built before 1939—are architectural gems. They are sturdy, charming, and often what people are referring to when they look at the prevalent colorless, linear designs of today and lament "they just don't make them like they used to."

In some ways, that's a good thing. Pre-war homes often contained materials we know to be hazardous today, like asbestos and lead. But their signature characteristics, including hardwood floors, nickel accents, ornate crown molding, and high ceilings, are among the features many people look for in a dream home.

Preserving the history of these properties, many of which you'll find on the National Register of Historic Places, is labor that often extends beyond the scope of an individual homeowner. Depending on where these homes are located, special permission by local historic commissions may be required before renovations can be done in an effort to preserve their historic architectural integrity.

Stacker compiled a list of counties in Oklahoma with the most pre-war homes using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of homes that were built in 1939 or earlier based on 2023 5-year estimates.

#50. Oklahoma County

- Homes built 1939 or earlier: 6.8% (24,401 homes)

- Homes built since 2000: 1.3% (4,571 homes)

- Median year homes built: 1977

- National rank: #2,057

- Total homes built: 356,997

#49. Creek County

- Homes built 1939 or earlier: 6.9% (2,175 homes)

- Homes built since 2000: 1.2% (372 homes)

- Median year homes built: 1984

- National rank: #2,044

- Total homes built: 31,387

#48. Payne County

- Homes built 1939 or earlier: 7.1% (2,616 homes)

- Homes built since 2000: 0.8% (291 homes)

- Median year homes built: 1983

- National rank: #2,012

- Total homes built: 36,900

#47. Murray County

- Homes built 1939 or earlier: 7.2% (472 homes)

- Homes built since 2000: 0.6% (38 homes)

- Median year homes built: 1980

- National rank: #1,999

- Total homes built: 6,546

#46. Haskell County

- Homes built 1939 or earlier: 7.3% (413 homes)

- Homes built since 2000: 1.1% (64 homes)

- Median year homes built: 1982

- National rank: #1,984

- Total homes built: 5,675

#45. Jackson County

- Homes built 1939 or earlier: 7.3% (879 homes)

- Homes built since 2000: 0.3% (36 homes)

- Median year homes built: 1973

- National rank: #1,980

- Total homes built: 12,046

#44. Beckham County

- Homes built 1939 or earlier: 7.5% (756 homes)

- Homes built since 2000: 0.1% (15 homes)

- Median year homes built: 1981

- National rank: #1,946

- Total homes built: 10,120

#43. Woodward County

- Homes built 1939 or earlier: 8.2% (770 homes)

- Homes built since 2000: 0.1% (11 homes)

- Median year homes built: 1977

- National rank: #1,852

- Total homes built: 9,389

#42. Carter County

- Homes built 1939 or earlier: 8.2% (1,782 homes)

- Homes built since 2000: 0.6% (125 homes)

- Median year homes built: 1977

- National rank: #1,845

- Total homes built: 21,619

#41. Pittsburg County

- Homes built 1939 or earlier: 8.5% (1,885 homes)

- Homes built since 2000: 0.6% (132 homes)

- Median year homes built: 1978

- National rank: #1,805

- Total homes built: 22,204

#40. Muskogee County

- Homes built 1939 or earlier: 8.8% (2,598 homes)

- Homes built since 2000: 0.8% (239 homes)

- Median year homes built: 1977

- National rank: #1,771

- Total homes built: 29,363

#39. Pottawatomie County

- Homes built 1939 or earlier: 9.3% (2,816 homes)

- Homes built since 2000: 0.9% (284 homes)

- Median year homes built: 1979

- National rank: #1,710

- Total homes built: 30,163

#38. Lincoln County

- Homes built 1939 or earlier: 9.5% (1,378 homes)

- Homes built since 2000: 1.8% (257 homes)

- Median year homes built: 1985

- National rank: #1,691

- Total homes built: 14,516

#37. Okfuskee County

- Homes built 1939 or earlier: 9.6% (459 homes)

- Homes built since 2000: 1.7% (82 homes)

- Median year homes built: 1978

- National rank: #1,678

- Total homes built: 4,779

#36. Washington County

- Homes built 1939 or earlier: 9.7% (2,297 homes)

- Homes built since 2000: 0.6% (149 homes)

- Median year homes built: 1971

- National rank: #1,670

- Total homes built: 23,745

#35. Grady County

- Homes built 1939 or earlier: 9.8% (2,285 homes)

- Homes built since 2000: 1.2% (271 homes)

- Median year homes built: 1981

- National rank: #1,657

- Total homes built: 23,332

#34. Osage County

- Homes built 1939 or earlier: 10.2% (2,018 homes)

- Homes built since 2000: 1.2% (242 homes)

- Median year homes built: 1980

- National rank: #1,611

- Total homes built: 19,801

#33. Custer County

- Homes built 1939 or earlier: 10.4% (1,343 homes)

- Homes built since 2000: 0.3% (40 homes)

- Median year homes built: 1977

- National rank: #1,589

- Total homes built: 12,946

#32. Beaver County

- Homes built 1939 or earlier: 10.4% (256 homes)

- Homes built since 2000: 0.8% (20 homes)

- Median year homes built: 1967

- National rank: #1,588

- Total homes built: 2,467

#31. Texas County

- Homes built 1939 or earlier: 11.5% (974 homes)

- Homes built since 2000: 0.2% (19 homes)

- Median year homes built: 1975

- National rank: #1,488

- Total homes built: 8,462

#30. Coal County

- Homes built 1939 or earlier: 11.7% (302 homes)

- Homes built since 2000: 0.6% (16 homes)

- Median year homes built: 1976

- National rank: #1,462

- Total homes built: 2,581

#29. Ottawa County

- Homes built 1939 or earlier: 11.8% (1,619 homes)

- Homes built since 2000: 0.5% (68 homes)

- Median year homes built: 1974

- National rank: #1,454

- Total homes built: 13,695

#28. Pawnee County

- Homes built 1939 or earlier: 12.9% (943 homes)

- Homes built since 2000: 0.4% (30 homes)

- Median year homes built: 1977

- National rank: #1,378

- Total homes built: 7,337

#27. Tillman County

- Homes built 1939 or earlier: 13.2% (498 homes)

- Homes built since 2000: 0.1% (2 homes)

- Median year homes built: 1963

- National rank: #1,358

- Total homes built: 3,776

#26. Dewey County

- Homes built 1939 or earlier: 13.3% (292 homes)

- Homes built since 2000: 0.2% (5 homes)

- Median year homes built: 1973

- National rank: #1,352

- Total homes built: 2,195

#25. Nowata County

- Homes built 1939 or earlier: 13.4% (589 homes)

- Homes built since 2000: 0.4% (16 homes)

- Median year homes built: 1976

- National rank: #1,344

- Total homes built: 4,383

#24. Caddo County

- Homes built 1939 or earlier: 13.6% (1,571 homes)

- Homes built since 2000: 0.1% (11 homes)

- Median year homes built: 1972

- National rank: #1,335

- Total homes built: 11,577

#23. Roger Mills County

- Homes built 1939 or earlier: 13.7% (254 homes)

- Homes built since 2000: 0.3% (5 homes)

- Median year homes built: 1971

- National rank: #1,326

- Total homes built: 1,850

#22. Blaine County

- Homes built 1939 or earlier: 14.1% (647 homes)

- Homes built since 2000: 0.1% (4 homes)

- Median year homes built: 1972

- National rank: #1,308

- Total homes built: 4,590

#21. Jefferson County

- Homes built 1939 or earlier: 14.3% (393 homes)

- Homes built since 2000: 0.6% (16 homes)

- Median year homes built: 1971

- National rank: #1,283

- Total homes built: 2,742

#20. Hughes County

- Homes built 1939 or earlier: 14.4% (830 homes)

- Homes built since 2000: 0.2% (10 homes)

- Median year homes built: 1972

- National rank: #1,281

- Total homes built: 5,782

#19. Harmon County

- Homes built 1939 or earlier: 14.4% (195 homes)

- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)

- Median year homes built: 1965

- National rank: #1,279

- Total homes built: 1,358

#18. Major County

- Homes built 1939 or earlier: 14.4% (534 homes)

- Homes built since 2000: 0.5% (18 homes)

- Median year homes built: 1975

- National rank: #1,274

- Total homes built: 3,713

#17. Garfield County

- Homes built 1939 or earlier: 14.6% (4,048 homes)

- Homes built since 2000: 0.3% (76 homes)

- Median year homes built: 1971

- National rank: #1,257

- Total homes built: 27,782

#16. Seminole County

- Homes built 1939 or earlier: 14.7% (1,581 homes)

- Homes built since 2000: 0.8% (88 homes)

- Median year homes built: 1976

- National rank: #1,248

- Total homes built: 10,789

#15. Craig County

- Homes built 1939 or earlier: 14.8% (943 homes)

- Homes built since 2000: 0.5% (34 homes)

- Median year homes built: 1975

- National rank: #1,237

- Total homes built: 6,382

#14. Greer County

- Homes built 1939 or earlier: 15.6% (408 homes)

- Homes built since 2000: 0.1% (2 homes)

- Median year homes built: 1964

- National rank: #1,182

- Total homes built: 2,614

#13. Okmulgee County

- Homes built 1939 or earlier: 15.6% (2,614 homes)

- Homes built since 2000: 0.4% (73 homes)

- Median year homes built: 1977

- National rank: #1,181

- Total homes built: 16,708

#12. Kingfisher County

- Homes built 1939 or earlier: 16.8% (1,077 homes)

- Homes built since 2000: 1.6% (101 homes)

- Median year homes built: 1977

- National rank: #1,091

- Total homes built: 6,426

#11. Washita County

- Homes built 1939 or earlier: 16.9% (866 homes)

- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)

- Median year homes built: 1963

- National rank: #1,082

- Total homes built: 5,131

#10. Harper County

- Homes built 1939 or earlier: 17.0% (292 homes)

- Homes built since 2000: 1.1% (18 homes)

- Median year homes built: 1965

- National rank: #1,070

- Total homes built: 1,714

#9. Noble County

- Homes built 1939 or earlier: 17.1% (868 homes)

- Homes built since 2000: 0.1% (7 homes)

- Median year homes built: 1975

- National rank: #1,062

- Total homes built: 5,067

#8. Cotton County

- Homes built 1939 or earlier: 17.2% (466 homes)

- Homes built since 2000: 0.9% (25 homes)

- Median year homes built: 1970

- National rank: #1,053

- Total homes built: 2,707

#7. Ellis County

- Homes built 1939 or earlier: 17.4% (369 homes)

- Homes built since 2000: 0.0% (1 homes)

- Median year homes built: 1968

- National rank: #1,042

- Total homes built: 2,125

#6. Kay County

- Homes built 1939 or earlier: 17.8% (3,719 homes)

- Homes built since 2000: 0.2% (39 homes)

- Median year homes built: 1964

- National rank: #1,026

- Total homes built: 20,923

#5. Grant County

- Homes built 1939 or earlier: 22.7% (493 homes)

- Homes built since 2000: 0.5% (11 homes)

- Median year homes built: 1967

- National rank: #723

- Total homes built: 2,175

#4. Cimarron County

- Homes built 1939 or earlier: 23.0% (314 homes)

- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)

- Median year homes built: 1960

- National rank: #707

- Total homes built: 1,368

#3. Kiowa County

- Homes built 1939 or earlier: 24.3% (1,137 homes)

- Homes built since 2000: 0.3% (13 homes)

- Median year homes built: 1960

- National rank: #644

- Total homes built: 4,684

#2. Woods County

- Homes built 1939 or earlier: 30.0% (1,337 homes)

- Homes built since 2000: 0.1% (6 homes)

- Median year homes built: 1961

- National rank: #351

- Total homes built: 4,463

#1. Alfalfa County

- Homes built 1939 or earlier: 30.2% (748 homes)

- Homes built since 2000: 0.0% (1 homes)

- Median year homes built: 1960

- National rank: #344

- Total homes built: 2,480